İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul eleştirileri) Yerlisi ve yabancısıyla tüm yatırımcıları tehdit ederek ülkemizin kalkınmasını engellemek için canhıraş bir gayret içindeler."

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri

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