Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul eleştirileri) Yerlisi ve yabancısıyla tüm yatırımcıları tehdit ederek ülkemizin kalkınmasını engellemek için... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul eleştirileri) Yerlisi ve yabancısıyla tüm yatırımcıları tehdit ederek ülkemizin kalkınmasını engellemek için...

AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul eleştirileri) Yerlisi ve yabancısıyla tüm yatırımcıları tehdit ederek ülkemizin kalkınmasını engellemek için canhıraş bir gayret içindeler.

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul eleştirileri) Yerlisi ve yabancısıyla tüm yatırımcıları tehdit ederek ülkemizin kalkınmasını engellemek için canhıraş bir gayret içindeler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kanal İstanbul'a karşı çıkılması) Açık söylüyorum bu zihniyet, sadece yatırım düşmanı olmanın ötesinde doğrudan ülkesinin ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul'a karşı çıkılması) Açık söylüyorum bu zihniyet, sadece yatırım düşmanı olmanın ötesinde doğrudan ülkesinin ve...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kanal İstanbul) Muhalefetin dünyayı tehdit edip 'sakın buna girmeyin paranızı alamazsınız' yaklaşımı devlet yönetiminde ne...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Muhalefetin dünyayı tehdit edip 'sakın buna girmeyin paranızı alamazsınız' yaklaşımı devlet yönetiminde ne...

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri

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