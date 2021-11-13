Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul eleştirileri) Yerlisi ve yabancısıyla tüm yatırımcıları tehdit ederek ülkemizin kalkınmasını engellemek için...
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul eleştirileri) Yerlisi ve yabancısıyla tüm yatırımcıları tehdit ederek ülkemizin kalkınmasını engellemek için canhıraş bir gayret içindeler.
İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul eleştirileri) Yerlisi ve yabancısıyla tüm yatırımcıları tehdit ederek ülkemizin kalkınmasını engellemek için canhıraş bir gayret içindeler."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul'a karşı çıkılması) Açık söylüyorum bu zihniyet, sadece yatırım düşmanı olmanın ötesinde doğrudan ülkesinin ve...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Muhalefetin dünyayı tehdit edip 'sakın buna girmeyin paranızı alamazsınız' yaklaşımı devlet yönetiminde ne...
AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet