Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Büyükelçisini kabul etti

02.01.2020 14:53 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Büyükelçisi Jamal Khokhar'ı kabul etti.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Khokhar, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Khokhar'ın eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA