Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü

16.10.2020 22:39 | Son Güncelleme: 16.10.2020 22:44
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü

Bir son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kanada Başbakanı Trudeau arasındaki görüşmede, Türkiye-Kanada ilişkilerinin geliştirilmesine, ikili ticaret hacminin artırılmasına ve savunma sanayii işbirliğinde yaşanan sorunların giderilmesine yönelik adımlar ele alındı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ermenistan'ın saldırılarından dolayı tırmanan Azerbaycan-Ermenistan ihtilafı nedeniyle Kanada'nın bazı askeri ürünlerin Türkiye'ye ihracatını askıya almasının müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu ifade etti. Azerbaycan-Ermenistan ihtilafında sorunun esas kaynağının Yukarı Karabağ'ın yaklaşık 30 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunması olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın karşı-harekatını uluslararası tanınmış sınırları içinde, kendi öz topraklarında icra ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile telefon görüşmesini, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yemek programı sırasında gerçekleştirdi. Görüşmenin bir bölümüne katılan Zelenskiy de Trudeau ile kısa bir konuşma yaptı.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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