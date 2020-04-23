Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Covid-19'a karşı küresel mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.

(İHA)

Kaynak: İHA