Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile telefonda görüştü
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Recep Tayyip Erdoğan, Justin Trudeau, Kanada, Güncel, Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefonda görüştü.

23.04.2020 23:36 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Covid-19'a karşı küresel mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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