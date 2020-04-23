Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefonda görüştü.
23.04.2020 23:36 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Covid-19'a karşı küresel mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA