Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
23.04.2020 23:34 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:34
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı küresel mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.
Kaynak: AA