Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile telefonda görüştü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı küresel mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.

Kaynak: AA