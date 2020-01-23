Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
23.01.2020 09:45 | Son Güncelleme: 23.01.2020 09:45
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
(İlker Turak/İHA)
Kaynak: İHA