Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

23.01.2020 09:45 | Son Güncelleme: 23.01.2020 09:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü

Cumhurbaşkanı , Başbakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

(İlker Turak/İHA)

Kaynak: İHA
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