Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü
Haberler » Politika » Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

23.01.2020 09:16 | Son Güncelleme: 23.01.2020 09:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü

Cumhurbaşkanı , Başbakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Politika

Son Dakika Haberleri