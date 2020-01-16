Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu vicdanını rahatsız etmeyecek, suçluların cezalarını çektiği, ceza...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu vicdanını rahatsız etmeyecek, suçluların cezalarını çektiği, ceza...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu vicdanını rahatsız etmeyecek, suçluların cezalarını çektiği, ceza adaleti sisteminin amacına uygun, ölçülü ve adaletli bir infaz rejimi üzerinde çalışıyoruz.

16.01.2020 12:05 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu vicdanını rahatsız etmeyecek, suçluların cezalarını çektiği, ceza adaleti sisteminin amacına uygun, ölçülü ve adaletli bir infaz rejimi üzerinde çalışıyoruz."

Kaynak: AA
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