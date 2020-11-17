Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu gücünü özgürlükleri daraltan değil, özgürlükleri koruyan ve yaşatan temel zemin olarak görmeye devam edeceğiz."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu gücünü özgürlükleri daraltan değil, özgürlükleri koruyan ve yaşatan temel zemin olarak görmeye devam edeceğiz."

17.11.2020 19:55 | Son Güncelleme: 17.11.2020 19:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu gücünü özgürlükleri daraltan değil, özgürlükleri koruyan ve yaşatan temel zemin olarak görmeye devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu gücünü özgürlükleri daraltan değil, özgürlükleri koruyan ve yaşatan temel zemin olarak görmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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