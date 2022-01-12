Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu görevlilerimizin karşısında aslan kesilen bay Kemal ve yoldaşları, bölücü örgütün siyasi uzantıları karşısında kağıttan... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu görevlilerimizin karşısında aslan kesilen bay Kemal ve yoldaşları, bölücü örgütün siyasi uzantıları karşısında kağıttan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / İsmail Çimen - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu görevlilerimizin karşısında aslan kesilen bay Kemal ve yoldaşları, bölücü örgütün siyasi uzantıları karşısında kağıttan kaplana dönüştüler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu görevlilerimizin karşısında aslan kesilen bay Kemal ve yoldaşları, bölücü örgütün siyasi uzantıları karşısında kağıttan kaplana dönüştüler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu) Hiç kimsenin belediyedeki işinden edilmeyeceği konusundaki namus sözü kendi belediye başkanlarınca ayaklar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Hiç kimsenin belediyedeki işinden edilmeyeceği konusundaki namus sözü kendi belediye başkanlarınca ayaklar...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine yanıt: Ben seni muhatap alır mıyım?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine yanıt: Ben seni muhatap alır mıyım?

AA / İsmail Çimen - Son Dakika Haberleri

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