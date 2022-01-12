Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu görevlilerimizin karşısında aslan kesilen bay Kemal ve yoldaşları, bölücü örgütün siyasi uzantıları karşısında kağıttan...
AA / İsmail Çimen - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu görevlilerimizin karşısında aslan kesilen bay Kemal ve yoldaşları, bölücü örgütün siyasi uzantıları karşısında kağıttan kaplana dönüştüler"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu görevlilerimizin karşısında aslan kesilen bay Kemal ve yoldaşları, bölücü örgütün siyasi uzantıları karşısında kağıttan kaplana dönüştüler"
AA / İsmail Çimen - Son Dakika Haberleri
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