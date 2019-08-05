Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak"

5.08.2019 15:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak"

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et