Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak"
Kaynak: AA
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