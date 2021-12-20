Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kambiyo rejimi türü tartışmalar açarak ülkesini ve milletini sırtından hançerlemeye çalışanların hangi sinsilikler peşinde... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kambiyo rejimi türü tartışmalar açarak ülkesini ve milletini sırtından hançerlemeye çalışanların hangi sinsilikler peşinde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kambiyo rejimi türü tartışmalar açarak ülkesini ve milletini sırtından hançerlemeye çalışanların hangi sinsilikler peşinde koştuklarının farkındayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kambiyo rejimi türü tartışmalar açarak ülkesini ve milletini sırtından hançerlemeye çalışanların hangi sinsilikler peşinde koştuklarının farkındayız."

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Faizdeki indirimle beraber, birkaç ay sonra enflasyon nasıl düşmeye başlayacak bunu hep beraber yaşayacağız.'

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 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'SWAP anlaşmalarının önceden belirlenmiş kur düzeyinden yapıldığı dedikodularını ortaya yayanların hangi alçak hesaplara...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "SWAP anlaşmalarının önceden belirlenmiş kur düzeyinden yapıldığı dedikodularını ortaya yayanların hangi alçak hesaplara...

AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri

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