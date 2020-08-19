Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde konuştu: (3)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde konuştu: (3)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü verecekleri müjde ile Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde konuştu: (3)
19.08.2020 17:21 | Son Güncelleme: 19.08.2020 17:30

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü verecekleri müjde ile Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını bildirdi.

Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde konuştu.

Doğu Akdeniz'deki gerginliğe ilişkin konuşan Erdoğan, "Bir asır önce nasıl millet olarak Sevr'i yırtıp atmışsak bugün de Doğu Akdeniz'de ülkemize dayatılmaya çalışılan Sevr'e boyun eğmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Yüzde 100 haklı olduğumuz bu meselede şayet korsanlığa prim verirsek gelecek nesillerin yüzüne bakamayız. Evlatlarımıza kendi haklarını dahi savunmaktan aciz, öz güven ve cesaret yoksunu bir ülke teslim edemeyiz." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, siyasette, ekonomide, savunmada, enerjide ve daha birçok alanda geçmişte yapılan hataların bedelini ödemek zorunda kaldıklarını söyledi.

Erdoğan, CHP'nin tek partili dönemdeki dış politikasına ilişkin şunları kaydetti:

"Bıraktığı kötü mirasın ceremesini 83 milyon olarak halen biz çekiyoruz. Misakımilli sınırlarımıza sahip çıkılmaması ile adalar meselesinde ürkek davranılmasının ülkemize çok büyük maliyetleri olmuştur. Sadece uğrunda şehitler verdiğimiz toprakları kaybetmedik aynı zamanda güneyimizdeki zengin enerji kaynaklarının da dışında bırakıldık. Aynı şekilde Ege ve Akdeniz'de yüzleştiğimiz kronik sorunların temelinde bu dönemde yapılan yanlış hamleler bulunuyor.

Zamanın şartlarına sığınarak hataları örtmeye çalışmak kolaycılıktır. CHP'nin, anakaramızdan bir taş atımı mesafedeki adaların nasıl elimizden alındığını milletimize izah etmesi gerekiyor. CHP, bu kötü mirası ile hesaplaşmak yerine pişkince bizi eleştirmekte bizi suçlamakta, Rum ve Yunan tezlerinin savunuculuğunu yapmaktadır."

CHP'nin Türkiye'nin meselelerinde olduğu gibi Doğu Akdeniz'le ilgili de "kontrolü kaybettiğini" aktaran Erdoğan, "siyasi hırslarını ülkenin çıkarları önüne koyan bir partiden milli ve yerli tavır beklemenin gerçekleşmesi zor bir hayal olduğunu" vurguladı.

Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı adımların günlük siyasete kurban edilemeyecek kadar stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, "CHP'den yurt dışındaki dostlarına taşeronluk yapmak yerine en azından Doğu Akdeniz meselesinde Türkiye eksenli hareket etmesini istiyoruz. CHP yönetiminden Rum ve Yunan tezlerine sözcülük yapmasını değil milli bir meselede milletin hissiyatına uygun davranmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kimsenin hakkına ve hukukuna el uzatmıyoruz"

Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin şunları kaydetti:

"Türkiye, Doğu Akdeniz'de hakkını sonuna kadar aramakta kararlıdır. Hiçbir sömürgeci güç hiçbir tehdit, ülkemizi bu bölgede var olduğu tahmin edilen zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarından mahrum bırakamaz. Biz hiç kimsenin hakkına ve hukukuna el uzatmıyoruz. Biz medeniyetler beşiği Akdeniz'de gerilim ve kavga da istemiyoruz. Biz sadece milletimizin hakkını Kıbrıs Türklerinin hukukunu savunuyoruz.

Şimdiye kadar karşılaştığımız onca çifte standarda rağmen uluslararası hukuktan, meşruiyetten taviz vermedik. Gerilim yerine müzakerenin, kavga yerine meselelerimizi konuşarak, anlaşarak çözmenin peşinde olduk. Bugün de aynı samimiyetle aynı hüsnüniyetle hareket ediyoruz. Muhataplarımızdan da gerilimi tırmandıracak değil düşürecek, diyalog yolunu açacak adımlar bekliyoruz. İnşallah kısa sürede bu meseleyi ülkemizin hak ve hukukunu temin edecek şekilde çözüme kavuşturacağımıza inanıyorum."

"Bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz"

Cuma günü bir müjde vereceklerini belirten Erdoğan, "Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Tabii açıklarsam bu işin heyecanı, her şeyi kaybolur. Onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören öncesinde ilgililerle fabrikayı gezerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni fabrika tanıtım filmi gösterimiyle başladı.

Törende Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu da birer konuşma yaptı.

Ardından oyuncu Abdül Süzer'in kısa anlatısı ile 8 çocuktan oluşan koronun "Uzun ince bir yoldayım" şarkısını seslendirdiği gösteri sunuldu.

Konuşmaların ardından Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda üretilen panellerin kullanılacağı Konya Karapınar'da kurulacak güneş enerjisi santraline canlı video bağlantısı yapıldı. Erdoğan, "Konya'nın özel sektör olarak böyle dev bir tesise kavuşmuş olması bizler için de iftihar vesilesidir." dedi.

Erdoğan, böyle güçlü bir imkana kavuşmuş olmanın Konya'ya ayrı bir güzellik katacağını vurguladı.

Ardından Erdoğan, "Kalyon Holding'in bu muhteşem eserini gerek Ankara, gerekse Konya'dan hep birlikte açıyoruz. Ülkemize milletimize hayırlı olsun" diyerek, davetlilerle fabrikayı hizmete sokacak butona bastı.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu tarafından Erdoğan'a güneş saati hediye edildi.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı katıldı.

Daha önce programa katılacağı duyurulan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, PAB Dünya Parlamento Başkanları toplantısı ile ilgili çalışmaları nedeniyle açılışta yer almadı.

(Bitti)

Kaynak: AA

Manşet

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