Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nı gezdi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nı gezmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nin ardından...
19.08.2020 17:13 | Son Güncelleme: 19.08.2020 17:34
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nı gezmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nin ardından fabrikayı gezip, yetkililerden bilgi aldı.
Kaynak: AA