Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde konuştu: (1) Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kalyon Holding'in gerek teknoloji altyapısı gerekse vizyonu itibarıyla her açıdan gurur duyulacak bir tesisi ülkemize kazandırdığını görüyoruz.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kalyon Holding'in gerek teknoloji altyapısı gerekse vizyonu itibarıyla her açıdan gurur duyulacak bir tesisi ülkemize kazandırdığını görüyoruz. 400 milyon dolarlık bir yatırımla 100 bin metrekare kapalı alanda kurulan ve 1400 insanımıza istihdam imkanı sunan tesisimizin, ülkemizi güneş paneli sektöründe liderliğe taşıyacağına inanıyorum." dedi.

Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Kalyon Holding tarafından inşa edilen güneş paneli fabrikasının açılışında olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu belirtti. Türkiye'nin ilk ve tam entegre güneş paneli üretim tesisinin ülkeye, millete ve enerji sektörüne hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, bu üretim tesisini Türkiye'ye kazandıran Kalyon holding ve yöneticileri ile projeye destek veren bakanlıkları tebrik etti.

Başkent Organize Sanayi Bölgesinin kendisi için farklı bir yeri olduğunu dile getiren Erdoğan, organize Sanayi Bölgesi'nin temelini kendisinin attığını hatırlattı. "Bunlar tabii durarak olmadı, yan gelip yatarak olmadı, çalışarak oldu" diyen Erdoğan, bugün önemli bir yatırımın adımını attıklarını anlattı.

Firma yetkilileri ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından tesisle ilgili önemli bilgiler aldıklarını aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kalyon Holding'in gerek teknoloji altyapısı gerekse vizyonu itibarıyla her açıdan gurur duyulacak bir tesisi ülkemize kazandırdığını görüyoruz. 400 milyon dolarlık bir yatırımla 100 bin metrekare kapalı alanda kurulan ve 1400 insanımıza istihdam imkanı sunan tesisimizin, ülkemizi güneş paneli sektöründe liderliğe taşıyacağına inanıyorum. Tabii yenilenebilir enerji olayı gerçekten bizler için çok ama çok çok önemli. Yıllık 500 megavatlık güneş paneli üretim kapasitesinin, özellikle yurt dışından gelen talepler neticesinde iki katına çıkarılacak olması da bu hedefe ulaşma noktasında önemli bir referanstır."

"Artık sadece üretmek, sadece ürettiğini iç piyasa ve yurt dışına satmak yetmiyor"

Erdoğan, firmaların dünyaya açılımında üretim ile beraber tasarımın, yenilikçiliğin de öne çıktığı bir dönemde yaşandığına işaret ederek "Artık sadece üretmek, sadece ürettiğini iç piyasa ve yurt dışına satmak yetmiyor. Şirketlerimizin üretim ile beraber inovasyona, araştırma geliştirme faaliyetlerine de ağırlık vermesi gerekiyor. Tesisimizin 100 mühendis ve araştırmacının çalışacağı modern bir araştırma geliştirme merkezi ile desteklenmiş olması bu bakımdan takdire şayandır." ifadelerini kullandı.

Konya Karapınar'daki 1000 megavatlık güneş enerjisi santralinin de devreye girmesiyle Türkiye'nin bu alanda muhteşem bir tesise kavuşacağını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Toplam yatırım bedeli 1 milyar doları bulan, 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki bu santralle hem 2 milyon vatandaşımızın yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak hem de yıllık 2 milyon ton fosil ve karbondioksit salınımını engellemiş olacağız. Ayrıca güneş panelleri ve bileşenlerine harcadığımız milyonlarca dolarlık ithalatın da önüne geçeceğiz. Böylece her açıdan çevreci, modern, sektörün öncüsü olacak bir tesisi daha ülkemize kazandırmanın gururunu yaşayacağız. Bir kez daha Kalyon Holdingi yatırımlarından dolayı tebrik ediyor, her iki tesisimizin de şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum."

(Sürecek)

Kaynak: AA