Cumhurbaşkanı Erdoğan Kalkan Yasakları Açıkladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kalkan Yasakları Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

20 Yaş Sınırı 18'e Alındı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında şu cümlelerine yer verdi:


Yaklaşık bir aydır normalleşme takvimimizde yer alan hususları peyderpey açıklıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kalkan Yasakları Açıkladı
28.05.2020 22:47 | Son Güncelleme: 28.05.2020 22:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

20 Yaş Sınırı 18'e Alındı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında şu cümlelerine yer verdi:

Yaklaşık bir aydır normalleşme takvimimizde yer alan hususları peyderpey açıklıyoruz. Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılmıştır.

İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak. Kreşler ve gündüz bakım evleri 1 Haziran'da açılacak. Sokağa çıkma kısıtlamasını bir süre daha devam ettireceğiz. 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması ve pazar günü seyahat izni devam edecek. İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız, maske temizlik ve mesafe şartıyla işinin başında olabilecek. 20 yaş altı yasağı 18 altına indiriyoruz ve bu grup Çarşamba ve Cuma günleri 14-20 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak.

1 Haziran'dan itibaren restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, kaplıcalar saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışındadır.

Spor tesisleri gece 24'e kadar hizmet verebilecek. Plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek. Deniz turizmi balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır. Sürücü ve benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren faaliyetlerine başlayabilecek.

Açık havada konserler yine saat 24.00 ile sınırlı olmak üzere başlayabilecektir. Tüm bu hususlarla ilgili ayrıntılı açıklamaları ilgili kurumlarımız kamuoyuyla paylaşacaktır.

Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Olacak Mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan ilgili habere ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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