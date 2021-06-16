Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalıcı barışa giden yolun, bölgedeki tüm halkların, devletlerin karşılıklı güven temelinde geliştirecekleri iş birliklerinden...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalıcı barışa giden yolun, bölgedeki tüm halkların, devletlerin karşılıklı güven temelinde geliştirecekleri iş birliklerinden geçtiğine inanıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalıcı barışa giden yolun, bölgedeki tüm halkların, devletlerin karşılıklı güven temelinde geliştirecekleri iş birliklerinden geçtiğine inanıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal