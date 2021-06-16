Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalıcı barışa giden yolun, bölgedeki tüm halkların, devletlerin karşılıklı güven temelinde geliştirecekleri iş birliklerinden...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalıcı barışa giden yolun, bölgedeki tüm halkların, devletlerin karşılıklı güven temelinde geliştirecekleri iş birliklerinden...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kalıcı barışa giden yolun, bölgedeki tüm halkların, devletlerin karşılıklı güven temelinde geliştirecekleri iş birliklerinden...
Anadolu Ajansı / Aylin Dal - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalıcı barışa giden yolun, bölgedeki tüm halkların, devletlerin karşılıklı güven temelinde geliştirecekleri iş birliklerinden geçtiğine inanıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalıcı barışa giden yolun, bölgedeki tüm halkların, devletlerin karşılıklı güven temelinde geliştirecekleri iş birliklerinden geçtiğine inanıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalıcı barışa giden yolun, bölgedeki tüm halkların, devletlerin karşılıklı güven temelinde geliştirecekleri iş birliklerinden... - Haberler
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