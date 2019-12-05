05.12.2019 15:05 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaldı ki bir de Suriye Milli Ordusu'nun bizimle birlikte hareket edişi var. Bunlar da yılmadan usanmadan çok şehit vermelerine rağmen bizimle birlikte hareket ediyorlar. Dolayısıyla bu mücadeleyi de kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA