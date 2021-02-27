Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalbi mühürlü, gözü kapalı, kulağı tıkalı, dili lal olanlara ne eser ne hizmet anlatabilirsiniz"
27.02.2021 16:11 | Son Güncelleme: 27.02.2021 16:18
Kızılcahamam-Çerkeş tüneli açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam-Çerkeş tüneli açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı.
Kızılcahamam-Çerkeş tüneli açılış töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam-Çerkeş tüneli açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı. (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalbi mühürlü, gözü kapalı, kulağı tıkalı, dili lal olanlara ne eser ne hizmet anlatabilirsiniz."
Kaynak: Anadolu Ajansı