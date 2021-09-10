Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Valisi Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör'ü ayrı ayrı kabul etti - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Valisi Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör'ü ayrı ayrı kabul etti

AA / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Valisi Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör'ü ayrı ayrı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İrade Meydanı'ndaki toplu açılış töreninin ardından Vali Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör ile ayrı ayrı görüştü.

Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen kabullerde Vali Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Valisi Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör'ü ayrı ayrı kabul etti - Haberler
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