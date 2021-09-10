Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki toplu açılış töreninde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "???????Siyasette 40 yılını geride bırakmış, bu ülkede bir faniye nasip olacak her türlü makama gelmiş birisi olarak artık tek bir gayem var, o da Türkiye'yi her alanda hak ettiği seviyeye çıkmış olarak görmektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

Bugün Afşin Ashab-ı Kehf Cami Külliyesi ve Merkez Mağaralı Camisi'nin restorasyon işleri ile Zekeriya Tanrıverdi Cami Külliyesi'nin açılışlarını yaptıklarını belirten Erdoğan, açılışını yaptıkları eser ve hizmetler arasında özel sektörün şehre kazandırdığı, 100'ü yoğun bakımdan oluşan 300 yataklı hastane, 3 sanayi tesisi ile büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarafından şehre kazandırılan 466 milyon lira yatırım bedeline sahip eser ve hizmetlerin de olduğunu söyledi.

Açılışını yaptıkları tüm eser ve hizmetlerin Kahramanmaraş'a hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, bu yatırımların şehre kazandırılmasında emeği geçen bakanları, kurumları, belediyeleri, özel sektör temsilcilerini, mühendis ve işçileri tebrik etti.

Geçen 19 yılda ilmek ilmek işleyerek kurdukları güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısı sayesinde artık geleceğe daha güvenle baktıklarını dile getiren Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Son 19 yılda Kahramanmaraş'a ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 38 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık. Dikkat edin, 38 katrilyon. Eğitimde 6 bin 314 adet yeni derslik inşa ettik. Şehrimizdeki ikinci devlet üniversitesi olan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesini faaliyete geçirdik. Toplam 6 bin 659 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binalarını öğrencilerimize kazandırdık. Farklı branşlarda 40 adet spor tesisi inşa ettik. Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 5,5 katrilyon lira tutarında sosyal yardım yaptık."

"Kahramanmaraş'ı 106 sağlık tesisi ile donattık"

Sağlıkta Kahramanmaraş'ı 15'i hastane olan toplam 106 sağlık tesisi ile donattıklarını ifade eden Erdoğan, "Yatak kapasiteleri 425 olan Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Pazarcık devlet hastaneleri ile birlikte 11 adet sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor. Yine 150 yataklı Afşin Devlet Hastanesi ile birlikte 7 sağlık tesisimiz ihale, proje ve arsa aşamasındadır." dedi.

TOKİ vasıtasıyla Kahramanmaraş'ta toplam 3 bin 693 sosyal konutu, 82 afet konutunu, 119 tarım köy projesini tüm sosyal donatılarıyla tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunduklarını söyleyen Erdoğan, ülke genelinde başlattıkları 100 bin sosyal konut kapsamında Kahramanmaraş'ta 5 ayrı projede 2 bin 186 konut yaptıklarını, bu konutların tamamını 2022 yılına kadar tamamlayacaklarını bildirdi.

Erdoğan, Kahramanmaraş'ta yaklaşık 2 milyon metrekare alana sahip 5 millet bahçesi projesinin olduğunu dile getirerek, bugünkü açılışlarla bunların 4'ünü hizmete sunduklarını, Oniki Şubat Millet Bahçesi'nin çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Millet bahçelerinin şehre çok yakıştığına inandığını ifade eden Erdoğan, ulaştırmada özellikle 73 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol mesafesini 352 kilometreye çıkardıklarını, içinde 13 çift tüp tünel, 3 viyadük, 3 köprü ve 6 farklı seviyeli kavşağın bulunduğu Kahramanmaraş-Kayseri yolunun yapımının sürdüğünü, biten kısımlarını etap etap açtıkları bu projenin tamamını 2 yıla kadar bitirmeyi planladıklarını söyledi.

"177 bin dekar zirai araziyi suyla buluşturduk"

Maraş'taki demir yollarının neredeyse tamamını baştan sona yenileyip iyileştirdiklerini ve kente Türkoğlu Lojistik Merkezi'ni kazandırdıklarını kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nurdağı'ndan geçen Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattıyla Kahramanmaraş'ı hızlı trenle buluşturmak için çalışıyoruz. Bu hat tamamlandığında hızlı trenle Kahramanmaraş'tan Gaziantep'e 53 dakikada, Adana'ya 1,5 saatte ulaşmak mümkün hale gelecektir. Havalimanımıza yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası inşa ettik. Sanayide Kahramanmaraş'a 3 organize sanayi bölgesi, bir teknopark, 11 araştırma geliştirme merkezi, bir tasarım merkezi kurduk. Maraş'ta 53 bin işverenimize toplam yaklaşık 3 milyar lira tutarında prim teşviki sağladık. Tarım ve ormanda şehrimizde 6 baraj ve 5 gölet inşa ettik. Andırın Geben Barajı, Türkoğlu İmalı Barajı, Nurhak Kullar Barajı, Göksun Bozhüyük Barajı'nın da aralarında yer aldığı 15 baraj ve bir göletin inşa çalışmaları devam ediyor. Hizmete açtığımız barajlardan biri olan Kılavuzlu Barajı, sulama inşaatları bittiğinde 226 bin dekar araziye bereket dağıtacak.

İlk etapta bu barajın 26 bin dekar araziye ulaşan bölümünün sulamasını hizmete açtık. Bu projenin en önemli kısımlarından olan ana kanal inşaatını da geçtiğimiz yıl tamamladık. 180 bin dekar araziyi sulayacak ikinci kısım şebeke inşaatına devam ediyoruz. Son 19 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleriyle Kahramanmaraş'ta 177 bin dekar zirai araziyi suyla buluşturduk."

"Pek çok stratejik projemizin hayata geçiş tarihi olarak 2023'ü belirledik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ı daha büyük hizmetlere kavuşturmakta kararlı olduklarını vurguladı.

"Elbette herkesin bir hesabı ve bu hesabı hayata geçirmek için kendince yaptığı planları var." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz, en büyük hesap ve plan sahibi olan Allah'a teslim olmuş insanlar olarak bugüne kadar sadece milletimize baktık, milletimiz için çalıştık, milletimize hesap verdik. Bulunduğumuz her görevde yaptığımız hizmetler ve ortaya koyduğumuz eserlerle geride bir hoş seda bırakmanın gayreti içindeyiz. Bilerek ve isteyerek ne siyaset için ne başka bir gayeyle milletimizi aldatmaya, kendimizi olduğumuzdan başka türlü göstermeye çalışmadık. Sadece ülkemizin değil, belki de dünyanın en hasbi, en harbi, en açık, yürekli ve açık sözlü siyasetçisi olarak eksiğimizle ve fazlamızla hep milletimizin huzurunda bulundum.

Siyasette 40 yılını geride bırakmış, bu ülkede bir faniye nasip olacak her türlü makama gelmiş birisi olarak artık tek bir gayem var, o da Türkiye'yi her alanda hak ettiği seviyeye çıkmış olarak görmektir. Bugüne kadar verdiğimiz mücadele sayesinde artık büyük ve güçlü Türkiye hedefine daha güçlü, hiç olmadığımız kadar yakınız. Şimdi önümüzde 2023 süreci var. Ülke olarak savunma sanayiinden enerjiye kadar pek çok stratejik projemizin hayata geçiş tarihi olarak 2023'ü belirledik. Tabii aynı zamanda bu tarihte Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri gerçekleştirilecek. Böylece Türkiye, 2028'e ulaşmak ve 2053 vizyonunu şekillendirmek için yeni bir nefes alacak, yeni bir güç tazelemesi yapacak."

Kahramanmaraş'ın 20 yıldır girdikleri her mücadelede dimdik yanlarında yer alarak tüm ülkeye örnek, lokomotif olduğunu ifade eden Erdoğan, "İnşallah 2023'te sizlerden çok daha güçlü bir destek, çok daha güçlü liderlik bekliyorum. Edeler yanımızda olduğu müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz engel, kazanamayacağımız mücadele tanımıyoruz." dedi.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından beraberindekilerle kurdele keserek toplu açılışı gerçekleştirdi.

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokol üyelerine minik bir kız çocuğu da eşlik etti.

Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da katıldı.

(Bitti)