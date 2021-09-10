Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'a geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı ve Toplu Açılış törenine katılmak üzere Kahramanmaraş'a geldi. Uçakla Kahramanmaraş havalimanına gelen Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek AK Parti Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma toplantısı katılmak üzere hareket etti.

Erdoğan, toplantının ardından Milli İrade Meydanında 1,7 milyar liraya mal olan 106 tesisin açılışına katılacak. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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