Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları"na katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları"na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüsle gelmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılanması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstiklal Madalyası'nı Türk Bayrağı'na takması ve bayrağı öpmesi Türk Bayrağının göndere çekilmesi, İstiklal Marşı'nın okunması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona girmesi...

12.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan

'ın otobüsle gelmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılanması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstiklal Madalyası'nı Türk Bayrağı'na takması ve bayrağı öpmesi

Türk Bayrağının göndere çekilmesi, İstiklal Marşı'nın okunması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona girmesi ve salondakileri selamlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın protokoldeki yerini alması

Kur'an-ı Kerim tilaveti KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları"na katıldı. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları"na katıldı
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