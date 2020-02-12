Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları"na katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüsle gelmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılanması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstiklal Madalyası'nı Türk Bayrağı'na takması ve bayrağı öpmesi Türk Bayrağının göndere çekilmesi, İstiklal Marşı'nın okunması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona girmesi...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüsle gelmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılanması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstiklal Madalyası'nı Türk Bayrağı'na takması ve bayrağı öpmesi
Türk Bayrağının göndere çekilmesi, İstiklal Marşı'nın okunması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona girmesi ve salondakileri selamlaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın protokoldeki yerini alması
Kur'an-ı Kerim tilaveti KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları"na katıldı. (1)