Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş-Göksun Yolu Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş-Göksun arasındaki yolun adını "Edebiyat Yolu" olarak belirlediklerini ifade ederek "Bu kadar şairin ismini taşıyan yolun adının da 'Edebiyat Yolu' olması kadar tabii bir şey olamaz." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş-Göksun arasındaki yolun adını "Edebiyat Yolu" olarak belirlediklerini ifade ederek "Bu kadar şairin ismini taşıyan yolun adının da 'Edebiyat Yolu' olması kadar tabii bir şey olamaz." dedi.

Erdoğan, Yuvalı Mevkisi'nde düzenlenen Kahramanmaraş-Göksun Yolu Açılış Töreni'ne katıldı. Konuşmasına Kahramanmaraşlıları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan, "Biz hep birlikte tarihiyle, kültürüyle, medeniyet değerleriyle büyük bir ülkenin vatandaşlarıyız. Aynı zamanda biz büyük hayalleri ve hedefleri olan bir ülkeyiz. Bu hedeflere ulaşma noktasında elbette yaptıklarımız, son 18 yılda başardıklarımız önemlidir ama asla yeterli değildir. Üstat Necip Fazıl, 'Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazım' diyor. Biz de şehit kanlarıyla sulanmış bu aziz topraklarda dev gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi durmaksızın, yorulmaksızın çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İl kongreleri vesilesiyle şehirleri ziyaret ederken aynı zamanda tamamlanan projelerin de resmi açılışlarını gerçekleştirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta Samsun'da Türkiye'nin en büyük demiryolu modernizasyon çalışması olan Samsun-Sivas Rehabilitasyon Projesi'nin açılışını yaptıklarını anımsattı. Daha önceki hafta Malatya'da toplam bedeli 1 milyar 600 milyon lirayı aşan kamu ve özel sektör yatırımının açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şırnak ziyaretimizde toplam yatırım tutarı 3,5 milyar lirayı geçen yüzlerce hizmeti şehrimizin istifadesine sunduk. Ülkemizin dört bir yanında barajların, fabrikaların, hastanelerin, sağlık ve üretim tesislerinin, yolların, tünellerin açılışlarını gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. Bugün Kahramanmaraş'ta sadece şehrimizin ve bölgemizin değil, tüm Türkiye'nin gurur abidesi olacak bir eserin açılış heyecanını yaşıyoruz. Önceki yıllarda inşaatı biten ve bir bölümü trafiğe açılan Kahramanmaraş-Göksun yolunun tamamını bugün resmen hizmete açıyoruz. Bu proje Güneydoğu Anadolu'yu, İç Anadolu'yu ve Karadeniz'i birbirine bağlayan güzergah üzerinde yer alan stratejik bir yatırımdır. Toplam 64,1 kilometre uzunluğundaki bu yolda 11 adet çift tüp tünel, 2 adet viyadük, 3 adet köprü ve 6 adet köprülü kavşak bulunuyor. Bu tünel ve viyadüklere ülkemizin kültür ve sanat hayatına eşsiz katkılarda bulunan Kahramanmaraşlı güzel insanlarımızın ismini vermek istedik. Hepsi de Kahramanmaraş'ın bereketli ikliminde yetişen Ali Kutlay, Aşık Mahsuni Şerif'in, Hayati Vasfi Taşyürek'in, Abdurrahim Karakoç'un, Bahattin Karakoç'un, Cahit Zarifoğlu'nun, Alaaddin Özdenören, Akif İnan'ın, Rasim Özdenören'in, Erdem Bayazıt'ın, Nuri Pakdil'in, Sezai Karakoç ve Necip Fazıl Kısakürek'in isimlerini yol üzerindeki tünel ve viyadüklere verdik. Yedi Güzel Adam'ın yanına Kahramanmaraş'ın diğer güzel şairlerini de ekleyerek yolumuzu daha da güzelleştirdik. Bu kadar şairin ismini taşıyan yolun adının da 'Edebiyat Yolu' olması kadar tabii bir şey olamaz. Kahramanmaraş-Göksun arasındaki bu yolun ismini Edebiyat Yolu olarak belirledik. Bu vesileyle uğurladığımız Kahramanmaraşlı tüm şairlerimizi, yazarlarımızı, gönül insanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Hayatta olan kültür ve sanat erbabımıza Allah'tan hayırlı, sağlıklı ömürler diliyorum. Gençlerimizin bu yolu kullandıkça bu tünellerden, viyadüklerden geçtikçe onlardan ilham almalarını temenni ediyorum."

"Zorluklar karşısında yılmadık"

Kahramanmaraş-Göksun arasındaki 80 kilometrelik mesafenin 80 dakikada geçilebildiğini hatırlatan Erdoğan, şimdi bu yolun mesafesini 64 kilometreye, seyahat süresini ise 41 dakikaya indirdiklerini belirtti.

Böylece sadece zamandan 75 milyon, akaryakıttan 55 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 130,3 milyon lira tasarruf edileceğini aktaran Erdoğan, Edebiyat Yolu'nun Kayseri-Kahramanmaraş-Gaziantep Devlet Yolu ile bütünleşeceğini, hem doğu-batı hem de kuzey-güney aksının birleştiricisi olacağını kaydetti.

Erdoğan, bu projenin transit trafik ve turizm hareketliliğinde sağlayacağı artışla bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine büyük katkı sunacağına işaret ederek, toplam yatırım bedeli 4 milyar 671 milyon lirayı bulan bu eserin Kahramanmaraş'ı çok farklı bir konuma taşıyacağına inandığını söyledi.

Tarihi, kültürü ve yiğitleriyle Kahramanmaraş'ın hep ilham vermiş bir şehir olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"İstiklalimizin, bağımsızlığımızın, hür bir millet oluşumuzun öncülerinden olan bu şehrin tarihimizde çok özel bir yeri, aziz bir hatırası vardır. İşgale karşı Maraş'ta tutuşturulan bağımsızlık aşkı, Sütçü İmam'ın şahsında sembolleşen kahramanlık milletimizin yolunu aydınlatmıştır. Millete ve ülkeye hizmet mücadelemizde kadro olarak biz de her zaman Kahramanmaraşlı kardeşlerimizin gayretinden, samimiyetinden güç aldık. Son 18 yılda girdiğimiz tüm kritik süreçlerde edelerin desteği ve duasını daima yanımızda bulduk. Bize güvendiniz, inandınız, mücadelemizde bizi yalnız bırakmadınız. Biz de sizin o güveninizi, teveccühünüzü boşa çıkarmamak, sizlere mahcup olmamak için gecemizi gündüzümüze kattık. Engellere aldırmadık, zorluklar karşısında yılmadık. Önümüzü kesmeye çalışanlara asla boyun eğmedik."

"Türkiye'ye çağ atlattık"

Erdoğan, içeride vesayetin temsilcilerinin, dışarıda Türkiye düşmanlarının sabotajlarına rağmen yaptıkları okullar, açtıkları üniversiteler, inşa ettikleri yollar, konutlar, tüneller ve barajlarla şehirlerin çehresini değiştirdiklerini belirterek, eğitim, sağlık, adalet ve emniyeti güçlendirerek ekonomi ve ihracatı, üretimi büyüterek, ülkenin gücüne güç, itibarına itibar katarak Türkiye'ye çağ atlattıklarının altını çizdi.

Kimsenin kökenine, meşrebine, farklılıklarına bakmadan Türkiye'nin tüm renklerini aynı samimiyetle kucakladıklarını ifade eden Erdoğan, 83 milyonun her bir ferdine aynı sevda ve heyecanla hizmet ettiklerini söyledi.

"Biz, bu ülkenin sadece güneyini, batısını, birileri gibi sahillerini değil, 780 bin kilometrekarenin her bir karışını, her bir çakıl taşını seviyoruz." diyen Erdoğan, millete bakınca farklılıkları değil, yüreği Anadolu coğrafyası kadar büyük 83 milyonluk bir aile gördüklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizim kalbimizde bu ülkenin her bir köşesinde yaşayan insanımıza yetecek kadar büyük bir Türkiye sevdası bulunuyor. Açıkçası elini vicdanına koyan herkes 2002 ile bugünü mukayese ettiğinde şu gerçeği çok net bir şekilde kabul ediyor; 18 yıl öncesine göre Türkiye daha dengeli bir yapıya kavuşmuş, illerimiz arasındaki hizmet ve altyapı farkı büyük oranda ortadan kalkmıştır. Bugün Türkiye'nin batısında ne varsa, doğusunda da aynısı vardır. Ankara'da ne varsa hamdolsun Edirne'de de Hakkari'de de o vardır. İzmir'deki, Antalya'daki, İstanbul'daki kardeşlerimiz hangi imkanlara sahipse, Adıyaman'daki, Adana'daki, Antep'teki, Kahramanmaraş'taki vatandaşlarımız da aynı imkanlara sahiptir."

"Unutmayın, yol medeniyettir"

Sağlık hizmetleri, eğitim, ulaşım ve sosyal yardımlarda Cumhuriyet tarihinin en eşitlikçi tablosuna AK Parti döneminde kavuşulduğunu ifade eden Erdoğan, en batıdan en doğuya, en kuzeyden en güneye kadar her yere ulaştıklarını söyledi.

Erdoğan, yatırımlarla sadece adaletsizlikleri gidermediklerini, aynı zamanda milletin birlik ve beraberliğini, kardeşliğini de büyüttüklerini dile getirerek 83 milyonun her bir ferdinin devletine yeniden güvenmesini, inanmasını sağladıklarını vurguladı.

"Allah'a hamdolsun, tüm bunları da sadece 18 yıl gibi çok kısa bir sürede gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki dönemde ülkemizi açılışını yaptığımız Edebiyat Yolu gibi nice eserlerle buluşturmayı sürdüreceğiz." diyen Erdoğan, bu yolun Türkiye'ye ve Kahramanmaraş'a kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını "Unutmayın, yol medeniyettir ve inşallah bugün güzel bir medeniyet unsurunun adımlarını atıyoruz. Hayırlı olsun." diyerek bitirdi.

Açılıştan notlar

Konuşmasının ardından Erdoğan, yolun açılış kurdelesini keserek "hayırlı olması" temennisinde bulundu.

Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Çiğdem Karaaslan, Mehmet Özhaseki, Mahir Ünal, Erkan Kandemir ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Bakan Karaismailoğlu'nun kullandığı Cumhurbaşkanlığı aracı ile açılışı yapılan Edebiyat Yolu'nda kısa bir tur attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz