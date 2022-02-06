Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahramanmaraş bizim canımız ciğerimiz" - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahramanmaraş bizim canımız ciğerimiz"

İhlas Haber Ajansı, Halil Ulubey - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahramanmaraş bizim canımız ciğerimiz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefon bağlantısı ile Kahramanmaraş'taki gençlere hitap etti AK Parti Kahramanmaraş gençlik buluşmasına telefon bağlantısı ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kahramanmaraş bizim...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahramanmaraş bizim canımız ciğerimiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefon bağlantısı ile Kahramanmaraş'taki gençlere hitap etti

KAHRAMANMARAŞ - AK Parti Kahramanmaraş gençlik buluşmasına telefon bağlantısı ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kahramanmaraş bizim canımız ciğerimiz. Kahramanmaraş Türkiye genelinde büyük bir oy patlamasını sandıklarda gerçekleştirecek potansiyele sahip" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın da katıldığı gençlik buluşmasında Ünal aracılığı ile telefonla toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslendi.

Kahramanmaraş gençliğinin her anlamda örnek teşkil etmesi gerektiğini anımsatan Erdoğan, telefonla yaptığı konuşmasında, "Şuanda evde istirahatteyiz çalışıyoruz ve sizlerle bu vesile ile en azından telefon vasıtası ile olsa da görüşüyor fırsatını bulduk. Kahramanmaraş bizim canımız ciğerimiz. Kahramanmaraş Türkiye genelinde büyük bir oy patlamasını sandıklarda gerçekleştirecek potansiyele sahip. Şimdiden durmak yok yola devam diyoruz. Türkiye genelinde tüm gençlere örnek olacak çalışmaları Kahramanmaraş gençliğinin gerek teşkilat nezdinde, gerek üniversitelerde, gerek orta öğretimde ortaya ortay koymak suretiyle bir örnek teşkil etmesini özellikle sizlerden rica ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş bizim canımız ciğerimiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş bizim canımız ciğerimiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş bizim canımız ciğerimiz

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş, AK Parti, gençlik, Politika, Haber

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