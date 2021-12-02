CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KADROLU ÖĞRETMEN İLE SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN AYRIMINI ORTADAN KALDIRIYORUZ

20. Milli Eğitim Şürası'nın hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, icrasına öncülük eden Milli Eğitim Bakanlığı ile Bakan Mahmut Özer ve ekibini, Şüra'ya destek veren tüm kurumları tebrik etti.

Erdoğan, değerli fikirleriyle, öneri ve tenkitleriyle şuraya katkı yapacak tüm katılımcılara da teşekkürlerini iletti.

Haber in devamı için tıklayınız.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet