Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadir Topbaş'ın cenazesine katılacak

Cemil ÖZDEMİR - İstanbul DHA- Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede öldü. Topbaş'ın cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Kadir Topbaş için yarın öğlen namazı vakti Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi. Topbaş'ın, Fatih Camii haziresine defnedileceği kaydedildi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.Kadir Topbaş'ın saat 15.30 sıralarında hayatını kaybettiği belirtildi. Topbaş'ın ailesi saat 17.00 sıralarında hastaneden ayrıldı. Hastaneye taziye ziyaretine gelenler arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da yer aldığı CHP'liler de geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı