Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadir Gecenizi tebrik ediyorum"
- "10 Bin Hatim, 100 Bin Dua" programı Kur 'an-ı Kerim tilaveti Vatandaşlardan detaylar Nihat Hatipoğlu'nun konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve vatandaşları selamlaması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı...
- "10 Bin Hatim, 100 Bin Dua" programı
Kur 'an-ı Kerim tilaveti
Vatandaşlardan detaylar
Nihat Hatipoğlu'nun konuşması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve vatandaşları selamlaması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler'de Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen "10 Bin Hatim, 100 Bin Dua" programına katıldı. (1)
Kaynak: AA