Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadınlarımızın bu imkana Avrupa'daki hemcinslerin çok daha evvel kavuşması milletimizin kadınlara bakışını yansıtan önemli bir göstergedir"

AA / Kaan Bozdoğan - Son Dakika Haberleri

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