Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüden inmesi ve ayrılışı Tbmm - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (9)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezalarını ağırlaştıracak bir düzenleme üzerinde çalışılıyor"