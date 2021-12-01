Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezalarını ağırlaştıracak bir düzenleme üzerinde çalışılıyor" - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezalarını ağırlaştıracak bir düzenleme üzerinde çalışılıyor"

AA / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüden inmesi ve ayrılışı TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüden inmesi ve ayrılışı Tbmm - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (9)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezalarını ağırlaştıracak bir düzenleme üzerinde çalışılıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezalarını ağırlaştıracak bir düzenleme üzerinde çalışılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezalarını ağırlaştıracak bir düzenleme üzerinde çalışılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezalarını ağırlaştıracak bir düzenleme üzerinde çalışılıyor

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında soruları yanıtladı: (4)

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AA / Muhammet Fatih Demirci - Son Dakika Haberleri

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