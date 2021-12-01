Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezalarını ağırlaştıracak bir düzenleme üzerinde çalışılıyor"
AA / Adem Balta - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezalarını ağırlaştıracak bir düzenleme üzerinde çalışılıyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezalarını ağırlaştıracak bir düzenleme üzerinde çalışılıyor"
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AA / Adem Balta - Son Dakika Haberleri
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