Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadının haklarını hedef alan herkesin karşısına dikilmek boynumuzun borcudur"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadının haklarını hedef alan herkesin karşısına dikilmek boynumuzun borcudur"

03.12.2020 15:00 | Son Güncelleme: 03.12.2020 15:07

Salondaki katılımcılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı verilmesinin 86. yılı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuştu.

Salondaki katılımcılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı verilmesinin 86. yılı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuştu. (2)

Erdoğan: "İster terörist olsun ister siyasetçi, kadının haklarını hedef alan herkesin karşısına dikilmek insan olarak boynumuzun borcudur."

Erdoğan: "CHP'de kendi mensuplarını bile isyan ettiren tecavüzlere sessiz kalan zihniyetin kadın hakları konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz."

Erdoğan: "(CHP) Belediye başkanlarının, belediye başkan yardımcılarının aşağılık kabahatlerini örtmek için 40 takla atan bunlar değil mi?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kadının haklarını hedef alan herkesin karşısına dikilmek boynumuzun borcudur'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kadının haklarını hedef alan herkesin karşısına dikilmek boynumuzun borcudur'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kadının haklarını hedef alan herkesin karşısına dikilmek boynumuzun borcudur'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kadının haklarını hedef alan herkesin karşısına dikilmek boynumuzun borcudur'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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