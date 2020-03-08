Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadını insan değil meta olarak gören, sırf cinsiyetinden dolayı zulmeden...
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Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Haliç, Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadını insan değil meta olarak gören, sırf cinsiyetinden dolayı zulmeden...

Salondan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" Programına katıldı.

08.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Salondan görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" Programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kadını insan değil meta olarak gören, sırf cinsiyetinden dolayı zulmeden...

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadını insan değil meta olarak gören, sırf cinsiyetinden dolayı zulmeden...

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