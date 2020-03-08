Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadını insan değil meta olarak gören, sırf cinsiyetinden dolayı zulmeden...
Salondan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" Programına katıldı.
08.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:15
Salondan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" Programına katıldı.
Kaynak: AA
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