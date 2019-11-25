Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına yönelik şiddeti ülkemizden sileceğiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına yönelik şiddeti ülkemizden sileceğiz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, inşallah bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz" dedi.

25.11.2019 13:40 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına yönelik şiddeti ülkemizden sileceğiz

Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, inşallah bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz" dedi.

Erdoğan, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında "Kadına yönelik şiddet, insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biridir. Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, inşallah bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
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