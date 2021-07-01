Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadına yönelik şiddet) 4. Ulusal Eylem Planı'nın ilk hedefini mevzuatın gözden geçirilmesi ve etkin uygulanması olarak...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
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Erdoğan: "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nın ilk hedefini şiddetle mücadele mevzuatının gözden geçirilmesi ve etkin uygulanması olarak belirledik."
Kaynak: Anadolu Ajansı