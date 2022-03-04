CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KADINA ŞİDDETLE MÜCADELEDE YENİ DÜZENLEMELERİ AÇIKLADI

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan :

-"Sadece takım elbise giyip, kravat takarak ellerini önünde birleştirip başını yana eğip sergilenen tiyatrovari görüntüler takdiri indirim gerekçesi olmayacak"

-"Nikahlı veya boşanmış eşe karşı işlenen tehdit suçlarına verilecek cezalarında alt sınırı 6 aydan 9 aya çıkarılacaktır"

-"Fiziken veya iletişim araçlarıyla yapılan ısrarlı takip eylemleri artık cezası 6 aydan 2 yıla kadar hapisle sonuçlanacak bir suç olarak işlem görecektir."

-"Eşe veya boşanılan eşe karşı işlenen kasten yaralama suçları da katalog suç düzenlemesine dahil edilerek tutuklama kararları kolaylaştırılacak"

Alper KORKMAZ-Harun UYANIK/ İSTANBUL, - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni düzenleme ile artık kadına yönelik saldırılarda faillerin somut pişmanlık emaresi içermeyen hiçbir davranışı indirim nedeni olarak kabul edilmeyecek. Sadece takım elbise giyip, kravat takarak ellerini önünde birleştirip başını yana eğip sergilenen tiyatrovari görüntüler takdiri indirim gerekçesi olmayacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'da bulunan Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 4. KADEM Genel Kurulu'na katıldı. Kurula Cumhurbaşkanı'nın yanı sıra eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı, KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve davetliler katıldı.

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"NİYE BUNLAR MEYDANA ÇIKMAZLAR?"

Erdoğan, "Kadınların sadece inançlarına değil bizatihi varlıklarına saygı duymayanlar, onları istismar edecek bir meta olarak görenler, hangi süslü kavramların arkasına sığınırlarsa sığınsınlar bu süfli taraflarını açığa vurmaktan kurtulamıyorlar. Ülkenin güya ikinci büyük partisinin kendi içinde yaşanan, çoğunun da mağduru kadın olan onca taciz, tecavüz, arsızlık, hırsızlık vakasını ısrarla görmezden duymazdan gelmesi, en başta kadınlara karşı yapılmış bir saygısızlıktır. Allah göstermesin, bu skandallardan herhangi biri bizim partimizde yaşanmış olsaydı, maruz kalacağımız ithamların şiddetini tahayyül bile etmek istemiyorum. Ama öteki partinin mensupları olunca nedense başka zamanlarda bu konularda yeri göğü inleten kesimlerin aklına kadın hakları da gelmiyor, adalet de gelmiyor, haysiyet de gelmiyor, dürüstlük de gelmiyor. Nerede bu kadın dernekleri? Niye bunlar meydana çıkmazlar? Niçin görünmezler? İlla kendi zihniyetlerinden mi olacak? İnsan olmak yetmiyor mu? Kadın olmak yetmiyor mu? Niçin gitmiyorsunuz adalet saraylarının önlerine? Niçin oralarda görünmüyorsunuz? Görünmezler. Çünkü onların bu nokta cibilliyetleri bozuktur" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başak Cengiz cinayetini hatırlatarak "İşte Başak Cengiz'de bunları gördük. Çıktılar mı ortaya? Çıkmadılar, çıkmazlar. Bunların derdi insanı, kadını, erdemli davranışları savunmak değil, kendi sapkın ideolojilerine ve kısır çıkarlarına zemin hazırlamaktır" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Güncel