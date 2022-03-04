CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KADINA ŞİDDETLE MÜCADELEDE YENİ DÜZENLEMELERİ AÇIKLADI (1)

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan :

-"Sadece takım elbise giyip, kravat takarak ellerini önünde birleştirip başını yana eğip sergilenen tiyatrovari görüntüler takdiri indirim gerekçesi olmayacak"

-"Nikahlı veya boşanmış eşe karşı işlenen tehdit suçlarına verilecek cezalarında alt sınırı 6 aydan 9 aya çıkarılacaktır"

-"Fiziken veya iletişim araçlarıyla yapılan ısrarlı takip eylemleri artık cezası 6 aydan 2 yıla kadar hapisle sonuçlanacak bir suç olarak işlem görecektir."

-"Eşe veya boşanılan eşe karşı işlenen kasten yaralama suçları da katalog suç düzenlemesine dahil edilerek tutuklama kararları kolaylaştırılacak"

Alper KORKMAZ-Harun UYANIK/ İSTANBUL, - CUMHURBAŞKANI Erdoğan, "Yeni düzenleme ile artık kadına yönelik saldırılarda faillerin somut pişmanlık emaresi içermeyen hiç bir davranışı indirim nedeni olarak kabul edilmeyecek. Sadece takım elbise giyip, kravat takarak ellerini önünde birleştirip başını yana eğip sergilenen tiyatrovari görüntüler takdiri indirim gerekçesi olmayacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4. KADEM Genel Kurulu'na katıldı. Üsküdar'da bulunan Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kurulda konuşan Erdoğan, yeni hazırlanan kadına şiddete yönelik maddeler içeren yeni reform paketine değindi.

KADINA ŞİDDETTE YENİ BİR REFORM PAKETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Kadına sırf cinsiyetinden dolayı uygulanan şiddeti özellikle öldürme eylemini insan olan hiç kimse kabul edemez. Ülkemizdeki kadın cinayetleri oran olarak Avrupa ülkelerinin çoğundan daha geridedir. Ancak bu tür hadiseleri sıfırlayana kadar kendimizi görevimiz yapmış sayamayız. Bir süredir Adalet Bakanlığımız bu çerçevede yeni bir reform paketinin hazırlıklarını yürütmektedir. Taslağı üzerindeki çalışmaları biten bu paketi en kısa sürede TBMM gündemine getireceğiz. Yeni düzenleme ile artık kadına yönelik saldırılarda faillerin somut pişmanlık emaresi içermeyen hiç bir davranışı indirim nedeni olarak kabul edilmeyecek. Sadece takım elbise giyip, kravat takarak ellerini önünde birleştirip başını yana eğip sergilenen tiyatrovari görüntüler takdiri indirim gerekçesi olmayacak. Kasten öldürme kasten yaralama işkence ve eziyet gibi suçlar kadına karşı işlenmişse cezalarda artırılacak. Nikahlı veya boşanmış eşe karşı işlenen tehdit suçlarına verilecek cezalarında alt sınırı 6 aydan 9 aya çıkarılacaktır. Fiziken veya iletişim araçlarıyla yapılan ısrarlı takip eylemleri artık cezası 6 aydan 2 yıla kadar hapisle sonuçlanacak bir suç olarak işlem görecektir. Belirli durumlarda bu suç için tutuklama kararı da verilebilecek. Aynı şekilde eşe veya boşanılan eşe karşı işlenen kasten yaralama suçları da katalog suç düzenlemesine dahil edilerek tutuklama kararları kolaylaştırılacak" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Güncel