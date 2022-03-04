Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kadına şiddetle mücadelede yeni reform paketi) Taslağı üzerindeki çalışmaları biten bu paketi, en kısa sürede TBMM'nin...
AA, Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kadına şiddetle mücadelede yeni reform paketi) Taslağı üzerindeki çalışmaları biten bu paketi, en kısa sürede TBMM'nin gündemine getireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kadına şiddetle mücadelede yeni reform paketi) Taslağı üzerindeki çalışmaları biten bu paketi, en kısa sürede TBMM'nin gündemine getireceğiz."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel