Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kadına şiddetle mücadelede yeni reform paketi) Taslağı üzerindeki çalışmaları biten bu paketi, en kısa sürede TBMM'nin... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kadına şiddetle mücadelede yeni reform paketi) Taslağı üzerindeki çalışmaları biten bu paketi, en kısa sürede TBMM'nin...

AA, Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kadına şiddetle mücadelede yeni reform paketi) Taslağı üzerindeki çalışmaları biten bu paketi, en kısa sürede TBMM'nin gündemine getireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kadına şiddetle mücadelede yeni reform paketi) Taslağı üzerindeki çalışmaları biten bu paketi, en kısa sürede TBMM'nin gündemine getireceğiz."

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Reform, TBMM, Güncel, Haberler

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