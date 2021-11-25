Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadına karşı şiddeti, insani ve ahlaki değerlerimizi güçlendirerek inşallah tamamen ortadan kaldıracağız. Kararlıyız."
AA / Sefa Mutlu - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadına karşı şiddeti, insani ve ahlaki değerlerimizi güçlendirerek inşallah tamamen ortadan kaldıracağız. Kararlıyız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadına karşı şiddeti, insani ve ahlaki değerlerimizi güçlendirerek inşallah tamamen ortadan kaldıracağız. Kararlıyız."
Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
AA / Sefa Mutlu - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet