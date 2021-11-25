Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadına karşı şiddeti, insani ve ahlaki değerlerimizi güçlendirerek inşallah tamamen ortadan kaldıracağız. Kararlıyız." - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadına karşı şiddeti, insani ve ahlaki değerlerimizi güçlendirerek inşallah tamamen ortadan kaldıracağız. Kararlıyız."

AA / Sefa Mutlu - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadına karşı şiddeti, insani ve ahlaki değerlerimizi güçlendirerek inşallah tamamen ortadan kaldıracağız. Kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadına karşı şiddeti, insani ve ahlaki değerlerimizi güçlendirerek inşallah tamamen ortadan kaldıracağız. Kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü mesajı: Kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü mesajı: Kararlıyız

 Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına yönelik şiddete karşı kararlılık vurgusu Açıklaması

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına yönelik şiddete karşı kararlılık vurgusu Açıklaması

AA / Sefa Mutlu - Son Dakika Haberleri

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