Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadın muhtarlarla bir araya geldi: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim ayçiçeği, zeytinyağı böyle bir sorunumuz yok. Muhalefet ülkemizi darda, zorda göstermek adına böyle bir kampanyayı yürütüyor." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda kadın muhtarlarla bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinden (ŞÖNİM), kadın konuk evi, KADES, elektronik kelepçe gibi uygulamalarla ihtiyaç duydukları her an kadınların yanında olduklarını gösterdiklerini belirtti.

Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir araştırma komisyonu kurduklarını dile getiren Erdoğan, pek çok tespit ve teklifin yer aldığı bu komisyonun raporunun, Meclis'te de görüşülerek kabul edildiğini anımsattı.

Erdoğan, kadınlara yönelik şiddetle mücadelede yeni adımlar atacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen takdiri indirim nedenlerini belli konulara münhasır kılıyor ve maddenin uygulama alanını daraltıyoruz. Bu kapsamda failin pişmanlık içermeyen davranışları, takdiri indirim nedeni olarak kabul edilmeyecektir. Failin, sadece indirim almaya yönelik duruşmadaki tutum ve davranışları. Şu komikliğe bakın. Kılık kıyafeti, kravat takması, boyun bükmesi takdiri indirim sebebi olarak dikkate alınmayacaktır. Kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve eziyet suçlarının kadına karşı işlenmesini nitelikli hal kapsamına alarak cezaları artırıyoruz.

Israrlı takip fiilleri müstakil suç olarak düzenlenecek, ısrarlı şekilde fiziken takip etmek, haberleşme ve iletişim araçlarını bilişim sistemlerini ve üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak fiilleri de artık suç sayılacaktır. Ayrıca bu tür suçların, ayrılık kararı verilen veya boşanılan eşe karşı işlenmesi mağdurun okulunu, iş yerini, konutunu değiştirmesine ya da okulunu veya işini bırakmasına neden olması, hakkında uzaklaştırma kararı verilen fail tarafından işlenmesi durumunda ısrarlı takip suçunun cezası yükselmektedir. Eşe veya boşanılan eşe karşı işlenen kasten yaralama suçları tutuklama nedeni olarak katalog suçlar arasına alınacaktır. Vekili bulunmayan şiddet mağduru kadınlara talepleri halinde ücretsiz olarak avukat görevlendirilmesi sağlanacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'in çalışması ve takdiriyle hayata geçecek bu düzenlemelerin şimdiden hayırlı olmasını diledi.

"Saldırıların hepsini de birer birer boşa çıkardık"

Dünyada ve bölgede dengelerin, hatta sınırların değiştiği, pek çok siyasi, askeri, insani, sosyal, ekonomik krizin adeta üst üste bindiği bir süreçten geçildiğine dikkati çeken Erdoğan, Türkiye'nin, gerek sahip olduğu coğrafyanın kritik önemi gerek tarihi misyonu gerek beşeri birikimiyle tüm bu gelişmelerin kıyısında köşesinde değil, tam merkezinde yer alan bir ülke olduğunu vurguladı.

Erdoğan, Türkiye'nin dört bir yanı krizlerle kaynarken, ülkeyi can ve mal güvenliğinden altyapı eksikliklerinin tamamlanmasına, siyasi ve askeri etkinliğinden küresel itibarına kadar her bakımdan bu genel fotoğraftan ayrıştırmayı, güçlü tutmayı başardıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Tabi bunun gerisinde de binlerce yıla sari medeniyet ve devlet birikimimizle coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızın yanında özellikle son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin çok önemli payı vardır. Pek çok ülkede uygulamaya geçirilen siyasi istikrarsızlık, sosyal kaos, ekonomik yıkım senaryoları, farklı görünümler ve taktiklerle bizim üzerimizde de defalarca bunlar denenmiştir. Bu saldırılar, kimi zaman terör örgütleri, kimi zaman içimizdeki hainler kullanılarak yapılan darbe girişimleri, kimi zaman siyasi ve ekonomik tetikçiler vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. Allah'ın yardımı ve aziz milletimizin desteğiyle bu saldırıların hepsini de birer birer boşa çıkardık."

Türkiye'yi ve milleti, Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanları beşe, ona katlayan eser ve hizmetlere kavuştururken, demokrasi ve kalkınma hamlelerini kararlılıkla yürütürken büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında asla taviz vermediklerini ifade eden Erdoğan, eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, ulaştırmadan enerjiye, şehircilikten spora, her alanda gelişmiş ülkelerle yarışacak, hatta çoğu alanda onları geride bırakacak modern bir altyapı kurduklarının altını çizdi.

Savunma sanayiyi geliştirerek, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, çağın ve ülkenin ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırarak, sınır ötesi misyonlarla ordunun tecrübesini artırarak, siyasi ve diplomatik açılımları destekleyecek bir ordu yapısı oluşturduklarını da dile getiren Erdoğan, şunları ifade etti:

"Görevimize başlarken, yüzde 20 savunma sanayiine sahipken bugün neredeyiz biliyor musunuz? Yüzde 80 savunma sanayii ürününü üretiyoruz ve buna sahibiz. Yüzde 20 nere, yüzde 80 nere? Nereden nereye geldik. Eğer bugün Türkiye; kuzeyinde güneyinde, doğusunda batısında hem de sınırlarının tam dibinde yaşanan tüm istikrarsızlıklara, gerilimlere, çatışmalara rağmen, hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerleyebiliyorsa gerisinde işte bu sağlam altyapı ve siyasi irade vardır. Eğer bugün Libya'da kardeşlerinin imdadına yetişebiliyorsa, eğer Azerbaycan'da, Karabağ'da kardeşlerinin imdadına yetişebiliyorsa işte bu güçlü irade vardır. Hiç şüphesiz asıl gücümüz; birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimizdir."

"Bizim ayçiçeği, zeytinyağı sorunumuz yok"

Son günlerde bir yağ meselesinin çıkarıldığını söyleyen Erdoğan, "Bizim ayçiçeği, zeytinyağı böyle bir sorunumuz yok. Muhalefet, ülkemizi darda, zorda göstermek adına böyle bir kampanyayı yürütüyor." dedi.

Bu konuda muhtarlardan da bir isteğinin olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Mahallenizdeki, köyünüzdeki marketlerde, bakkallarda gerçekten ayçiçeği yağı var mı yok mu? Ama ben istiyorum ki, gerekirse sizler İçişleri Bakanlığımız adına bunların depolarını bile takip edip bize ihbar edeceksiniz, bu stokçuların gereğini biz yapacağız. Buralarda birinci derecede sorumlu kimdir? Validir. Sizler, valinin o mahallelerdeki elisiniz, ayağısınız. Sizler İçişleri Bakanımın elisiniz, ayağısınız. Cumhurbaşkanının elisiniz, ayağısınız. Yani, bu devleti provoke etmeye çalışanlara gereken dersi vermek bizim boynumuzun borcudur. Bunlar stokçu, bunlar ayçiçeği yağını, zeytinyağını vesaire depoluyor ve utanmadan sıkılmadan rakamları yükseltiyorlar, 'raflarda ayçiçeği yağı yok' diyerek böyle bir kampanyayı da yürütüyorlar. İşte burada bir olacağız, beraber olacağız bu ahlaktan yoksun olanlara da gereken dersi vereceğiz. Hiç endişeniz olmasın."

"İnsanlarımızı tahrik etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz"

Konuya ilişkin dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile konuştuğunu vurgulayan Erdoğan, şunları aktardı:

"Dedim ki, valileri seferber edeceğiz, nerede bu tür bir ahlaksız varsa stokçu varsa bunların gereğini yapacağız. Çünkü bizim böyle bir sıkıntımız yok. Böyle bir sıkıntımız olmadığı halde bu stokçuluğu yapanlar bunun hesabını verecek. Türkiye'yi diğer yol ve yöntemlerle dize getiremeyeceklerini görenlerin, konjonktürel gelişmeleri bahane ederek, bu gücümüze saldırmaları tesadüf değil, bilinçli bir eylemdir. Küresel sağlık, ekonomi ve güvenlik krizlerinin yol açtığı birtakım sorunları sadece ülkemize mahsus gibi göstermek suretiyle milletimizi karamsarlığa sürüklemek, insanlarımızı tahrik etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz."

(Sürecek)