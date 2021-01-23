Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadim çağlardan beri bölgenin ilim ve irfan yuvası, medeniyet ve refah kapısı olan Diyarbakır, bu yeni dönemde de Türkiye'nin...
23.01.2021 17:21 | Son Güncelleme: 23.01.2021 17:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadim çağlardan beri bölgenin ilim ve irfan yuvası, medeniyet ve refah kapısı olan Diyarbakır, bu yeni dönemde de Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biri olmayı sürdürecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadim çağlardan beri bölgenin ilim ve irfan yuvası, medeniyet ve refah kapısı olan Diyarbakır, bu yeni dönemde de Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biri olmayı sürdürecektir.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu