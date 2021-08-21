Cumhurbaşkanı Erdoğan, KADEM hizmet içi eğitim kampını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) Üsküdar Nevmekan'da devam eden hizmet içi eğitim kampını ziyaret etti.