Cumhurbaşkanı Erdoğan, KADEM hizmet içi eğitim kampını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) Üsküdar Nevmekan'da devam eden hizmet içi eğitim kampını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) Üsküdar Nevmekan'da devam eden hizmet içi eğitim kampını ziyaret etti.
51 ilden gelen KADEM temsilcileri ile görüşerek sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi.
KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin de ziyarette yer aldı.
Kaynak: Habermetre