Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kaçak Yapılaşmalar Bizi Tehdit Ediyor, İstanbul'un Deprem Bölgelerinde Bu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı CNN TÜRK'te Hande Fırat ve Hakan Çelik'in sorularını yanıtlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde yapılan canlı yayında, "Haliç kıyısında çok çok muhteşem bir proje 2020 Kasım ayına kadar hayata geçecek. Bugün onun temel atma törenini gerçekleştirdik. Erken başladığımız seçim kampanyası ile birlikte meydanlar şu an gayet iyi. Tüm bu meydanların yanında halkın özellikle şuanda seçimi hazmetmesi hangi konumda, genel itibariyle bunu da masaya yatırmak lazım. Gün geçtikçe bu kızışıyor. Vatandaşın özellikle verilen mesajları alması verilen mesajlar üzerinden istikamet belirlemesi, bir de ideolojik formatlama ile siyasi partileri değerlendirenler var. Beklentim milletin yatırımla değerlendirmesi. Muğla'da önce Fethiye ilçesine uğradım, planda yoktu hemen haber gönderdim. Bodrum'da herhangi bir hazırlık yok, orada duvarın üzerine çıktık, toparlanmış olan Bodrumlu kardeşlerime seslenme fırsatı bulduk. Yoğun bir çalışmayla devam ediyoruz. Yoğun bir çalışma sürdürüyorum" şeklinde konuştu.

"Ne tür sıkıntılar çekiyorsak plansızlıktan çekiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne tür sıkıntılar çekiyorsak plansızlıktan çekiyoruz. Kaçak yapılar, plansızlıklar hakkaniyetle hazırlanmadığı için bedeller ödendi. Kesinlikle hakkaniyete uygun şekilde bu planlar uygulanacak. Bizde bir anlayış var. Her evde bir tane otomobil olurdu, şimdi yetmez iki olsun, üç olsun böyle bir anlayış var. Fazla otomobil anlayışı olunca da araç park etmede sıkıntı yaşanıyor. Dikey mimarinin getirdiği anlayışla onların altında otopark oluyor ancak daha önceki yapılaşmalarda apartman altında otopark yok. Sokağa otomobilini park ediyor. En ufak bir yangında itfaiyenin girmesini engelleyen durumlar" diye konuştu.

"Büyük depremde faturası ne olur belli değil"

Kartal'da meydana gelen bina çökmesiyle ilgili konuşan Erdoğan, "En son bir felaket yaşadık. Kartal, 3 kat izin almış, 3 kat izni 8 kata 10 kata çıkarmış. Bu tamamen kaçak yapılaşma. İstanbul'un da Türkiye'nin de değişik yerlerinde hepsinde buna benzer kaçak yapılaşmalar var. Bu kaçak yapılaşmalar bizi tehdit ediyor. İstanbul'un deprem bölgelerinde bu sıkıntılar var. Buralar deprem bölgesi, buralarda sıkıntılar var. Büyük depremde faturası ne olur belli değil. Ama ben bundan endişeliyim, korkuyorum" ifadelerini kullandı.

"Kentsel dönüşüm şehir güzelliğini de getirecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Kentsel dönüşüm dedik çalışma başlattık. Kentsel dönüşümde biz burada oturanlara kiralarını verelim, kendileri hemen kiraya geçsinler. Biz sonrasında burayı gönüllülük esasına göre yıkalım, TOKİ ile olmazsa müteahhit ile burada konutları yapalım ve bu konutlara kendilerini oturtalım. Başka yerlerde TOKİ konutları var buyursunlar orada otursunlar. Kentsel dönüşüm şehir güzelliğini de getirecek. Benzersiz şehirler anlayışı ile de tarihten gelen hikayelere uygun inşa edelim. Bunu yaparsak daha güzellik katacak."

"Yatay şehirleşmeye öncelik verdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akıllı şehir uygulamasıyla da teknolojiyi insanlarımıza getirelim. Komşular şu an birbirlerini tanıyor mu, tanımıyor. Şu an çocuklar çocukluğunu yaşayamıyor. Sitenin ortasında bir oyun parkı varsa bu onlar için en büyük zenginlik. Millet bahçeleri bizim tuttu. AK Partili belediyeler hemen başladılar. Bahçenin köşesinde 250-1000 metrekare millet kıraathaneleri yapılıyor. Yatay şehirleşmeye öncelik verdik. Süleymaniye'nin etrafı şu anda yenileniyor. Tarihi eserler vs. Katar-Türkiye-KİPTAŞ işbirliği ile yıkılıp aslına uygun şekilde inşaa edilecek. Bitince bambaşka olacak.Halk ile birlikte yönetim de bir diğer adım. Karar alınacaksa onlarla birlikte alınacak. İstaftan çok çok uzakta tasarruflu bir belediyecilik. Rüşvet ve suistimalle değil. Manifestodaki 11 başlık içinde uyguladıklarımız var uygulayamadıklarımız var maalesef. Biz belediyelerimize sürekli uyarılarda bulunmuşuzdur" dedi.

Atık sular meselesi hakkında konuşan Erdoğan, "Bu atık suların kesinlikle denize, deşarj edilmemesi noktasında çok çok büyük ikazlar yaptık. İzmir Körfez'de kokudan geçilmiyor. Bu kadar söylendiği halde. Kaç dönemdir burası CHP'de. Bu hassasiyet orada gösterilememiştir. Ulaşımda, sıkıntılar yaşadık, yaşıyoruz. İstanbul'da bu sıkıntılı ulaşımı toplu taşımacılığı öne çıkararak bunu hallettik. Kalanları da bu dönemde yapacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA