Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabineyi Açıkladı (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabineyi Açıkladı (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabineyi Açıkladı (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı. Yeni kabinede parlamentodan 4 isim yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanığı Külliyesi'nde,  Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesini açıkladı. Buna göre kabinede yer alan bakanların listesi şöyle:  

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay

Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül

İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar

Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy

Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu

Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı:  Mehmet Cahit Turan

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk

Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank

Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan" - Ankara

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