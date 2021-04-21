Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kabinemizde birlikte mesai yürüteceğimiz bakanlarımıza başarılar diliyorum"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kabinemizde birlikte mesai yürüteceğimiz bakanlarımıza başarılar diliyorum"

Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. (1)

"Kabinemizde birlikte mesai yürüteceğimiz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Vedat Bilgin'e, Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'a başarılar diliyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kabinemizde birlikte mesai yürüteceğimiz bakanlarımıza başarılar diliyorum'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kabinemizde birlikte mesai yürüteceğimiz bakanlarımıza başarılar diliyorum'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kabinemizde birlikte mesai yürüteceğimiz bakanlarımıza başarılar diliyorum'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kabinemizde birlikte mesai yürüteceğimiz bakanlarımıza başarılar diliyorum'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat

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