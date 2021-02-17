Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısına başkanlık etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısına başkanlık etti

17.02.2021 17:08 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:13

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve toplantıya katılan bakanlar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve toplantıya katılan bakanlar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısına başkanlık etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısına başkanlık etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısına başkanlık etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısına başkanlık etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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