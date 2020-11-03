Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor

03.11.2020 19:57 | Son Güncelleme: 03.11.2020 20:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem gibi ortak bir acıyı istismar edenlerin insanlıktan nasibini almamış kalbi kin ve nefretle kararmış mahluklar olduğuna inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem gibi ortak bir acıyı istismar edenlerin insanlıktan nasibini almamış kalbi kin ve nefretle kararmış mahluklar olduğuna inanıyorum. Kabinemle toplantı yaptık. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da oradaydı. Çünkü değerlendirmeleri iyi yapmak lazım. Biz Kabine yönetmiyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyetini yönetiyoruz."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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