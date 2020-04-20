CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI SONRASI KONUŞTU (1)
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Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü, Ege, Güncel

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI SONRASI KONUŞTU (1)

İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısına başkanlık yaptı.

20.04.2020 19:55 | Son Güncelleme: 20.04.2020 19:55
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI SONRASI KONUŞTU (1)

İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısına başkanlık yaptı.

Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen ve 4 saat süren toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu toplantıda ana gündem maddemiz koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yaptığımız ve yapacağımız çalışmalardı. Ayrıca Suriye, Libya ve Ege'deki gelişmeler başta olmak üzere önemli güvenlik konularımızla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Koronavirüs salgınının önüne geçmek için aldığımız tedbirlerin meyvelerini toplamaya başladık. Salgının hızını engellemek için halen 239 mahalle, köy veya belde düzeyinde yerleşim yeri de karantina altında tutulmaktadır. Hastanelerimizde olağanüstü bir yoğunluk yaşanmıyor. Hiçbir konuda eksiğimiz ve riskimiz bulunmuyor. Elimizde epeyce bir stoku bulunan kritik ilaçların üretimine yerli firmalarımız da başladı. Hastane yatak ve yoğun bakım konusundaki mevcut kapasitemizi güçlendiriyoruz. Yeşilköy ve Sancaktepe'deki her biri 1005'er yataklı iki kalıcı hastanemizin inşaatı şu anda hızla sürüyor. Milletimizin çok büyük bir bölümünün açıklanan tedbirlere uyması sayesinde salgının felaket düzeyine ulaşmasının önüne geçtik. (İdlib) Türkiye Rusya ile vardığı 5 Mart mutabakatına bağlılığını korumakla birlikte rejimin saldırganlığına da geçit vermeyecektir. İdlib'deki ateşkes iklimini bozmak için provokatif eylemler düzenleyen karanlık örgütlere de müsamaha göstermeyeceğiz. Türkiye gücünü uluslararası hukuktan ve kendi çıkarlarını koruma iradesinden alan kararlı duruşuyla Akdeniz'deki oyunları bozmayı sürdürecek. Çeşitli illerimizdeki 14 milyon metrekare hazine arazisini ilave olarak çiftçilerimizin kullanımına sunuyoruz. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını tarım, sağlık ve gıda hizmetleriyle temel üretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bir süre daha devam ettireceğiz. 23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında yine 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı özellikle planlıyoruz. Savunma sanayisinde gerçekleştirdiğimiz büyük atılımı tıbbi cihaz ve ilaç başta olmak üzere kritik tüm alanlarda sürdüreceğiz. Amacımız önlemleri en titiz şekilde uygulayarak salgının seyrini ülkemizin Ramazan Bayramı sonrası normale dönüşüne imkan sağlayacak seviyeye indirmiş olmaktır. 3 yılda 1 milyon yazılımcı yetiştirmeyi hedefleyen bir program başlatıyoruz. 269 bin firmamız 3 milyonu aşkın çalışanı için kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında toplanan para tutarı da 1 milyar 800 milyon liraya yaklaştı. Asli işlerini yürütemeyen CHP'li belediyelerin ısrarla ve salgınla mücadele kurallarını hiçe sayarak giriştikleri bu tür faaliyetlerin amacı halka hizmet vermek değil, şov yapmaktır." dedi.

Kaynak: DHA

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