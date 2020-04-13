CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMA YAPTI (1)
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMA YAPTI (1)

İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

13.04.2020 19:14 | Son Güncelleme: 13.04.2020 19:14
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMA YAPTI (1)

İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen kabine toplantısı, 3 saat sürdü.

Erdoğan toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Vatandaşlarımızın bireysel sağlık ve temizlik malzemesi temininde sıkıntı yaşamıyoruz. Hadımköy'de 100, Derince'de 250 yataklı yeni hastaneler kuruyoruz. Salgının kontrol altına alınmasında önemli ilerlemeler kaydediyoruz. Türkiye aldığı tedbirlerle salgını en hızlı şekilde kontrol altına alan ülkelerin başında geliyor. Bugüne kadar 34 ülkeye malzeme ulaştırdık. Önümüzdeki günlerde bu desteğe devam edeceğiz. Başakşehir Şehir Hastanemizin ilk kısmını 20 Nisan'da, ikinci kısmını 15 Mayıs'ta hizmete açıyoruz. Salgınla mücadele kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasağını önümüzdeki dönemde de ihtiyaç duyuldukça sürdürme kararı aldık. 17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'ten 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını şimdiden duyurmak istiyorum. Yasağın açıklandığı ilk saatlerde kimi yerlerde yaşanan gereksiz kargaşanın bir daha tekrar etmemesi için gereken tedbirleri alacağız. Amacımız, hafta sonu güzel havanın cazibesine kapılıp sokakları, parkları, piknik alanlarını, sahilleri dolduracak milyonlarca vatandaşı virüs tehlikesinden korumaktı. Terörle mücadele, tabii afetler sonrası yürütülen çalışmalar ve son olarak koronavirüs salgınında kamu güvenliğini sağlamadaki başarılarına yakinen şahit olduğumuz Bakanımız, görevine devam ediyor.  İstifasını kabul etmeyerek, kendisinden görevini sürdürmesini istedim. Türkiye Cumhuriyeti, şartlar ne olursa olsun her bir vatandaşının can ve mal güvenliğini temin gibi sağlık, gıda, temizlik malzemesi ihtiyacını karşılayabilecek güce sahiptir. Kredi Garanti Fonu destekli işe devam finansmanı için yapılan başvurular 66 bini aştı. Ülkemizin içinden geçtiği bu kritik dönemde verdiği destek için Cumhur İttifakının tarafı olarak Sayın Bahçeli'ye bir kez daha şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Hazine arazilerinden ekilebilir olanları tarıma kazandırmak için ilgili kuruluşlarımız hazırlıklara başladı. Özel bankalar bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar. IMF programı başta olmak üzere, ülkemizi minnet altına sokacak hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Kampanyamıza şu ana kadar yapılan bağış tutarı 1 milyar 612 milyon lira olmuştur. " dedi.

Kaynak: DHA

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